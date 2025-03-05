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21:32, 5 марта 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для быстрого прогресса в тренировках

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Джефф Кавальер назвал лучшие упражнения для быстрого прогресса в тренировках. Его слова приводит Men Today.

Тренер заявил, что необходимо прорабатывать прямую мышцу живота, внешние и внутренние косые мышцы, а также переднюю зубчатую мышцу. Чтобы быстро увидеть прогресс, нужно выполнять каждое упражнение в течение тридцати секунд.

В состав тренировки Кавальер предложил включить велосипед, горизонтальные ножницы, боковые и косые скручивания, касание стоп, планку с касанием стоп, упражнение скалолаз, а также планку Человека-Паука. Для выполнения последнего упражнения нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить все тело, подтянуть правое колено к правой руке и вернуться в исходную позицию.

Ранее Кавальер назвал самый эффективный способ накачать плечи. Он предложил включить в тренировку жим гантелей стоя и с приседом, махи в сторону с гантелями и другие упражнения.

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