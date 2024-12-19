Назван самый эффективный способ накачать плечи

Фитнес-тренер Джефф Кавальер назвал самый эффективный способ накачать плечи. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал начать тренировку с жима гантелей стоя, а затем продолжить упражнение с приседом. Далее необходимо сделать махи в сторону в гантелями, которые перейдут в статичное удержание гантелей на вытянутых в сторону руках. Всего нужно сделать 20 повторений.

Следующими упражнениями станут подъем гантелей от бедер вверх, подъем троса вперед и тяга троса к голове. Кавальер добавил, что между каждым упражнением стоит делать 2-3 минуты отдыха.

Ранее немецкие ученые назвали лучшую тренировку против старости. Они рекомендовали делать планку и шаги в планке, переходы с колен в присед, двойные скручивания, а также перекаты.