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18:22, 5 марта 2025Спорт

Одноклубники Овечкина назвали его суперспособность

Одноклубники Овечкина заявили, что хоккеист может забросить шайбу из любой точки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Hartline / Reuters

Одноклубники российского нападающего Александра Овечкина по клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» назвали его суперспособность. Их слова приводит TSN.

Вратарь Логан Томпсон и форвард Дилан Строум заявили, что хоккеист может забросить шайбу из любой точки площадки. «Ови всегда находит способ доставить шайбу в сетку. Нет никакого надежного метода, чтобы остановить его», — отметил Томпсон.

В нынешнем сезоне Овечкин забил 31 гол и сделал 17 результативных передач в 45 матчах. Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. Россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до 10.

Вместе с «Вашингтоном» Овечкин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. Кроме того, форвард — трехкратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014).

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