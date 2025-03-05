Одноклубники Овечкина назвали его суперспособность

Одноклубники Овечкина заявили, что хоккеист может забросить шайбу из любой точки

Одноклубники российского нападающего Александра Овечкина по клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» назвали его суперспособность. Их слова приводит TSN.

Вратарь Логан Томпсон и форвард Дилан Строум заявили, что хоккеист может забросить шайбу из любой точки площадки. «Ови всегда находит способ доставить шайбу в сетку. Нет никакого надежного метода, чтобы остановить его», — отметил Томпсон.

В нынешнем сезоне Овечкин забил 31 гол и сделал 17 результативных передач в 45 матчах. Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. Россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до 10.

Вместе с «Вашингтоном» Овечкин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. Кроме того, форвард — трехкратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014).