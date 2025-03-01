Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 шайб

Овечкин сократил отставание от рекордсмена по голам в НХЛ Гретцки до 10 шайб

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в субботу, 1 марта, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Победить «Тампе» помог российский форвард Никита Кучеров, который сделал результативную передачу. Голами отметились Митчелл Чаффи, Гейдж Гонсалвес и Брэндон Хагель.

В составе «Кэпиталс» отличился другой российский нападающий — Александр Овечкин. Он забросил 884-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере и сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки до 10 голов.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил 31 гол и сделал 17 результативных передач в 44 матчах. На счету Кучерова 27 голов и 60 ассистов в 56 встречах.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в марте. Он допустил такой вариант развития событий. «Это кажется возможным — может быть, даже вероятным», — заявил он.