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15:05, 5 марта 2025Ценности

Российская телеведущая рассказала о пластике со словами «не хочу быть сморщенным яблочком»

Ведущая Довлатова призналась, что вновь планирует сделать пластическую операцию
Екатерина Ештокина
Алла Довлатова

Алла Довлатова. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российская актриса театра и кино, телерадиоведущая Алла Довлатова рассказала о пластике со словами «не хочу быть сморщенным яблочком». Соответствующий материал публикует портал «Страсти».

50-летняя звезда призналась, что планирует вновь улучшить внешний вид. «Я их обязательно [пластические операции] буду делать, потому что не хочу быть сморщенным яблочком. Думаю, что следующая будет подтяжка SMAS-лифтинг», — отметила артистка.

В то же время Довлатова рассказала, что первую коррекцию внешности сделала 15 лет назад. «Мне убрали грыжу из-под глаз, кожу не трогали, так как было молодое лицо», — уточнила она.

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Помимо этого, позже знаменитость решилась на эндоскопическую подтяжку лба у того же хирурга. Вместе с тем через полгода Довлатова прибегла к блефаропластике верхних век.

«А еще мы взяли немного жира на спине, под коленками, чтобы создать моложавую припухлость на лице. Через год мы еще раз собрали жир из "возрастных ловушек" и отправили повторно в лицо и руки. Я пожалела, что в первый раз в руки не сделала, получилось классно. Мы еще сделали блефаропластику нижних век», — добавила ведущая.

Ранее в марте Алла Довлатова раскрыла отношение мужа к своим откровенным нарядам. Известная телеведущая много лет замужем за подполковником полиции Алексеем Бородой.

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