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22:50, 5 марта 2025Спорт

Российского хоккеиста увезли на скорой помощи во время матча

Аникина увезли на скорой во время матча чемпионата России по хоккею с мячом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Хоккеиста хабаровского «СКА-Нефтяника» Дмитрия Аникина увезли на скорой помощи во время матча 1/4 финала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом против нижегородского «Старта». Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

На 69-й минуте матча спортсмен столкнулся с одним из соперников и не смог подняться. Отмечается, что он получил травму головы. После этого машина скорой помощи выехала прямо на лед, и игрока увезли в больницу. Степень и характер травмы не уточняются.

Встреча завершилась победой «Старта» со счетом 8:3. Ответный матч четвертьфинальной серии пройдет в Хабаровске 8 марта.

В январе 2025 года капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаева» Григорий Панин столкнулся на льду с соперником и получил перелом ребра во время матча. Чтобы исключить повреждение внутренних органов, 39-летнего защитника госпитализировали.

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