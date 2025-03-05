Северная Корея впервые за пять лет впустила туристов и показала им детское шоу с ракетами

New York Post: Западным туристам в Северной Корее показали шоу с ракетами

Северная Корея впервые за пять лет впустила западных туристов и показала им детское шоу с баллистическими ракетами. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, страна была недоступна для путешественников со времен пандемии коронавируса — с 2020 года. Теперь власти решили начать открываться для остального мира, поэтому в конце февраля пригласили отдыхающих из Великобритании, Франции, Германии и Австралии. Тур организовала компания Young Pioneer Tours, путевки были распроданы за пять часов.

Однако увиденное в Северной Корее поразило иностранцев: они прибыли в регион Расон и пожаловались на отсутствие интернета, банкоматов, а также на плохие дороги. Более того, туристов смутило, что за ними постоянно следили организаторы тура и правоохранители. Им приходилось отпрашиваться даже в туалет. Еще одним удивительным событием стало организованное школьниками танцевальное шоу на фоне огромного экрана, на котором транслировалась бомбардировка неизвестного города ракетами.

Один из путешественников по имени Джо Смит также рассказал, что в Доме дружбы Северной Кореи и России ему предложили оставить свою запись в книге пожеланий. Мужчина написал, что хотел бы мира во всем мире, но гиду это не понравилось. Оказалось, что такие надписи неуместны в стране. «После этого я стал параноиком», — заключил турист.

Для туристов из России Северная Корея открылась гораздо раньше. Ранее сообщалось, что в 2024 году КНДР посетили 1,5 тысячи российских путешественников. Тем временем число авиарейсов из Владивостока в Пхеньян выросло до пяти в неделю.