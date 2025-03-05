Теннисистка Соболенко назвала любимый способ расслабиться

Теннисистка Арина Соболенко: Я танцую и совершаю покупки, чтобы расслабиться

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала любимый способ расслабиться. Ее слова приводит Ocean Drive.

Спортсменка заявила, что любит танцевать и совершать покупки. Она подчеркнула, что таким способом снимает стресс. «Еще мы играем в "Уно" всей командой и, конечно же, устраиваем совместную трапезу перед матчами», — добавила Соболенко.

Ранее теннисистка выбрала между месяцем без секса и месяцем без Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Она предпочла отказаться от социальных сетей.

В активе Соболенко три победы на турнирах «Большого шлема». Представительница Белоруссии дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024) и побеждала на Открытом чемпионате США-2024.