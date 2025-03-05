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05:45, 5 марта 2025Мир

Трамп захотел принять программу по разработке редкоземельных месторождений

Трамп планирует принять программу по разработке редкоземельных месторождений
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует принять программу по разработке редкоземельных месторождений на территории страны. Заявление прозвучало на выступлении американского лидера в Конгрессе, трансляция ведется на сайте Палаты представителей США.

Ранее США потребовали от президента Украины Владимира Зеленского публичных извинений на камеру за инцидент в Овальном кабинете ради заключения сделки по редкоземельным металлам. В свою очередь, Зеленский ответил, что не намерен извиняться, поскольку «не уверен, что сделал что-то плохое».

Украинский политик прокомментировал скандал в Овальном кабинете Белого дома, произошедший 28 февраля. Он выразил сожаления по поводу случившегося, а также заявил о готовности работать с Дональдом Трампом для урегулирования конфликта.

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