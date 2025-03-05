Трамп захотел принять программу по разработке редкоземельных месторождений

Трамп планирует принять программу по разработке редкоземельных месторождений

Президент США Дональд Трамп планирует принять программу по разработке редкоземельных месторождений на территории страны. Заявление прозвучало на выступлении американского лидера в Конгрессе, трансляция ведется на сайте Палаты представителей США.

Ранее США потребовали от президента Украины Владимира Зеленского публичных извинений на камеру за инцидент в Овальном кабинете ради заключения сделки по редкоземельным металлам. В свою очередь, Зеленский ответил, что не намерен извиняться, поскольку «не уверен, что сделал что-то плохое».

Украинский политик прокомментировал скандал в Овальном кабинете Белого дома, произошедший 28 февраля. Он выразил сожаления по поводу случившегося, а также заявил о готовности работать с Дональдом Трампом для урегулирования конфликта.