В Москве клиентка салона красоты заметила видеокамеру во время процедуры в интимной зоне

Mash: Клиентка салона красоты в Москве нашла камеру во время интим-эпиляции

В Москве клиентка салона красоты Dance&Beauty заметила видеокамеру во время процедуры интим-эпиляции. Об этом пишет Mash в Telegram.

К посту приложено видео, снятое женщиной. На кадрах запечатлена камера с мигающей лампочкой, направленная прямо на кушетку, где проводилась процедура в интимной зоне.

Как рассказала россиянка, заметив устройство, она объединилась с еще одной клиенткой и вызвала полицию. По словам возмущенной женщины, в этот же салон ходит ее 11-летняя дочь.

В свою очередь, в Dance&Beauty заявили Mash, что камера была установлена для контроля за сотрудниками, однако ее якобы отключили еще в 2024 году. Объяснить, почему устройство было направлено на кушетку, изданию не смогли, пообещав демонтировать его.

В 2024 году похожий случай произошел в подмосковном Щелкове. Там в одном из салонов красоты заметили камеру, замаскированную под противопожарный датчик. Утверждалось, что устройство сняло на видео десятки женщин, которые делали глубокое бикини. После того как информация об этом распространилась по сети, владелец салона начал получать угрозы.