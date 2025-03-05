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16:50, 5 марта 2025Экономика

В подмосковном городе пожаловались на потопы из фекальных вод

В Пушкино пожаловались на затопленные фекальными водами улицы и подвалы домов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В подмосковном Пушкино улицы и подвалы домов на протяжении нескольких месяцев регулярно затапливает фекальными водами. Внимание на ситуацию в городе обратил телеканал RTVI.

В ноябре прошлого года произошла авария на канализационно-насосной станции (КНС) №27, находящейся на балансе «Щелковского Водоканала» с 2017 года. В тот момент из строя вышли все насосы, которые перекачивали отходы, а канализация стала сбрасываться в местные реки. Несмотря на то, что в январе водоканал запустил на КНС два насоса, слив сточных вод в реки и на местность по-прежнему продолжается.

«У нас можно определить, кто какой туалетной бумагой пользуется. (...) Заходить домой нереально. Если ты выходишь самый первый из подъезда, то идешь прямо по говну. У нас доска около лавки лежала, где мы сидим. Мы клали ее, чтобы можно было зайти в подъезд», — пожаловалась жительница Пушкино Татьяна. По словам другой женщины, Веры, фекальный потоп настиг и первый этаж одного из местных детсадов. «Вонь стояла, детей выводили с рвотой. А мои — и не только мои — дети дышали этим всем. 100 человек обращались в администрацию по этому вопросу», — посетовала женщина.

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Жители Пушкино считают, что пока канализационно-насосную станцию капитально не отремонтируют, ситуация со сливом канализации не изменится. Они опасаются, что весной смрадные воды с новой силой потекут не только по трубам, но и по улицам города.

Накануне стало известно, что в Ростовской области из-за прорыва водопровода образовалась ледяная гора высотой с многоэтажный дом.

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