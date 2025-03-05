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23:16, 5 марта 2025Мир

В США объяснили поведение Зеленского на встрече с Трампом

Белый дом объяснил поведение Зеленского с Трампом неуважением к Байдену
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала поведение президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, когда его отчитал американский лидер Дональд Трамп. Ее слова приводит РИА Новости.

Левитт объяснила поведение Зеленского на встрече с Трампом и подчеркнула, что он мог проявлять неуважение к экс-лидеру США Джо Байдену.

«Было сообщение NBC, что у президента Байдена росло недовольство президентом Зеленским, которому он передавал пустые чеки, а президент Зеленский продолжал просить больше», — сказала она.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков стало напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский вынужденно покинул Белый дом.

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