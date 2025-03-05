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02:30, 5 марта 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили мотоцикл с вооружением БТР

В зоне СВО заметили мотоцикл с крупнокалиберным пулеметом от БТР-80
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) вооружили тяжелый мотоцикл «Днепр» крупнокалиберным пулеметом КПВТ от бронетранспортера БТР-80. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На фотографии можно заметить «Днепр» с пулеметом в боковом прицепе. Судя по расположению оружия, его используют для поражения беспилотников. Прицеп дополнительно усилили, чтобы отдача не разрушила его.

Крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый (КПВТ) разработали для вооружения катеров, бронетехники и стационарных установок. Оружие под патрон калибра 14,5 на 114 миллиметров позволяет эффективно поражать цели на расстоянии до 2000 метров. Боевая скорострельность КПВТ составляет 70-80 выстрелов в минуту.

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В январе в зоне СВО заметили «антидроновый мотоцикл», который используют для охоты за тяжелыми гексакоптерами. «Днепр» вооружили турелью с шестью автоматами Калашникова.

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