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17:22, 31 января 2025Наука и техника

Российские бойцы создали мотоцикл для охоты на «Бабу-Ягу»

Российские бойцы установили оружие для охоты на БПЛА «Баба-Яга» на мотоцикл
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Фронтовой Тягач»

Российские бойцы создали «антидроновый мотоцикл», который предназначен для охоты за тяжелыми гексакоптерами Вооруженных сил Украины «Баба-Яга». Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Фронтовой тягач».

Тяжелый мотоцикл «Днепр» вооружили турелью с шестью автоматами Калашникова в боковом прицепе. Ее оснастили рукояткой, позволяющей вести огонь из всех АК одновременно. Возле автоматов установили мощный фонарь для поиска целей в темное время суток. Также мотоцикл оснастили дымовыми гранатометами для маскировки.

Тяжелые сельскохозяйственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Баба-Яга» используют в качестве низколетящих бомбардировщиков. Эти аппараты вооружают кумулятивными гранатами и боевыми частями мин калибра 82 миллиметра.

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В сентябре 2024 года боец спецназа «Ахмат» с позывным Пират рассказал, что для борьбы с тяжелыми гексакоптерами используют пулеметы с бронебойными пулями. Он отметил, что противник начал прикрывать нижнюю часть таких дронов бронепластиной.

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