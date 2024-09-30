Российские бойцы рассказали о борьбе с «Бабой-Ягой»

«Известия»: ВС России используют пулеметы для борьбы с дронами «Баба-Яга»

Тяжелые беспилотники «Баба-Яга», которые Вооруженные силы Украины используют для сброса мин и бомб, уничтожают огнем пулеметов. О борьбе с дронами рассказали бойцы Вооруженных сил России в беседе с «Известиями».

В основе «Бабы-Яги» лежит агродрон, созданный для распыления пестицидов. Модернизированный аппарат может нести до шести минометных мин калибра 82 миллиметра. Российские бойцы устраивают засады на тяжелые дроны.

«Сейчас сбиваем их из пулемета с треноги бронебойными пулями. Лучше работать группой. В пару к пулеметчику ставим снайпера, который трассирующими пулями показывает дрон. Главное — побольше в "Бабу-Ягу" накидать: броня не поможет. Да и не обязательно ее пробивать — всегда есть шанс какой-то агрегат или лопасть отстрелить», — сказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Пират.

Он добавил, что противник дорабатывает «Бабу-Ягу». В частности, нижнюю часть аппарата прикрывают бронепластиной.

Ранее в сентябре стало известно, что в России разработали грузовой беспилотник «Буран», который способен взять на борт до 80 килограммов груза. Аппарат может сбрасывать снаряды, перевозить припасы и вести разведку.