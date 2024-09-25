В России разработали грузовой гексакоптер «Буран»

«Известия»: в России разработали дрон «Буран» с грузоподъемностью 80 килограммов

Российские специалисты создали грузовой беспилотник «Буран», который можно использовать для доставки грузов на линию фронта. Об этом в компании-разработчике «Котлин-Новатор» рассказали «Известиям».

Аппарат весом около 80 килограммов развивает скорость до 70 километров в час, а длительность полета пустого дрона составляет 45 минут. Гексакоптер с шестью несущими винтами может взять на борт до 80 килограммов боеприпасов, воды и других грузов для снабжения войск на передовой.

Разработчики прорабатывают возможность эвакуации людей при помощи «Бурана». На испытаниях беспилотник поднимал человека. Кроме того, аппарат может сбрасывать боеприпасы и вести разведку в любое время суток. Отмечается, что беспилотник работает с трехдиапазонным каналом связи, который получил защиту от воздействия средств радиоэлектронной борьбы. При потере видеосигнала «Буран» можно вернуть к точке старта по координатам.

Беспилотник планируют поставлять в специальных кейсах. Разработчики рассказали, что «Буран» легко разобрать на несколько частей для транспортировки.

В апреле концерн «Калашников» представил гексакоптер «Колизей-РУ» на тематической выставке «День инноваций ВДВ». Аппарат можно использовать для доставки грузов и ведения разведки.