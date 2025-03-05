Врач оценил шансы сообщившего об отнявшихся ногах Александра Емельяненко на восстановление

Врач заявил, что Александр Емельяненко не сможет вернуться к боям MMA

Врач-невролог оценил шансы российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, сообщившего, что у него отнялись ноги, на восстановление. Его слова приводит Metaratings.ru.

Врач заявил, что, если спортсмену назначили операцию, значит он находится в плохом состоянии. Он подчеркнул, что при таком серьезном диагнозе Емельяненко не сможет вернуться к полноценным тренировкам и боям.

Ранее Александр Емельяненко рассказал о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Боец добавил, что ему требуются операция и реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.