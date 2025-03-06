Адвокат оценил перспективы «замять» дело об армии актера сериала «Вампиры средней полосы»

Актеру сериала «Вампиры средней полосы» Глебу Калюжному не удастся замять дело об уклонении от армии. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Алексей Скляренко.
«Калюжный — медийная персона, поэтому за развитием событий будут следить, на него уже обращено общественное внимание, замять дело не выйдет. Тем более здесь речь идет уже о такой скандальной теме, как уклонение от службы в армии», — говорит адвокат.
По его словам, актер сможет избежать уголовной ответственности, если самостоятельно явится в призывной пункт и будет призван в армию. В противном случае ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что актер пытался сымитировать сотрясение мозга, предположительно, чтобы избежать призыва в армию. Он получил повестку 17 октября и через неделю должен был явиться в военкомат, однако в назначенный день не пришел. А в ноябре актер обратился в отделение неотложной помощи якобы с травмой головы и ушибами. Он рассказал, что поскользнулся на улице, ударился головой и потерял сознание, однако врачи не увидели внешних травм. Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии.