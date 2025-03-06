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15:45, 6 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Адвокат оценил перспективы «замять» дело об армии актера сериала «Вампиры средней полосы»

Адвокат Скляренко: Актеру Калюжному не удастся замять дело об уклонении от армии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актеру сериала «Вампиры средней полосы» Глебу Калюжному не удастся замять дело об уклонении от армии. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Алексей Скляренко.

«Калюжный — медийная персона, поэтому за развитием событий будут следить, на него уже обращено общественное внимание, замять дело не выйдет. Тем более здесь речь идет уже о такой скандальной теме, как уклонение от службы в армии», — говорит адвокат.

По его словам, актер сможет избежать уголовной ответственности, если самостоятельно явится в призывной пункт и будет призван в армию. В противном случае ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что актер пытался сымитировать сотрясение мозга, предположительно, чтобы избежать призыва в армию. Он получил повестку 17 октября и через неделю должен был явиться в военкомат, однако в назначенный день не пришел. А в ноябре актер обратился в отделение неотложной помощи якобы с травмой головы и ушибами. Он рассказал, что поскользнулся на улице, ударился головой и потерял сознание, однако врачи не увидели внешних травм. Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии.

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