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17:04, 6 марта 2025Экономика

Европейский ЦБ снизил все ключевые ставки

ЕЦБ продолжил цикл смягчения ДКП и снизил все три ключевые ставки
Дмитрий Воронин

Фото: Westlight / Shutterstock / Fotodom  

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в соответствии с ожиданиями аналитиков и участников рынка решил снизить все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Базовая ставка теперь составляет 2,65 процента годовых, ставка по депозитам — 2,5 процента, а маржинальная кредитная ставка — 2,9 процента.

Состоявшееся в четверг понижение ставок стало шестым с начала цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в июне 2024 года. Тогда ЕЦБ объявил о первом за девять месяцев изменении ставок. С сентября 2023-го он удерживал их на рекордных уровнях, стремясь направить инфляцию к среднесрочной цели в два процента.

После предыдущего снижения ставок стало известно, что рост цен в еврозоне немного ускорился. В январе он год к году составил 2,5 процента, в феврале скорректировался до 2,4 процента. «Процесс дезинфляции идет по плану», — констатировали сегодня в ЕЦБ, хотя экономическая ситуация остается неопределенной, особенно с учетом возможного роста оборонных расходов, о котором говорят в Брюсселе, Париже и других европейских столицах.

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