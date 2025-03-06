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13:06, 6 марта 2025Экономика

Власти в связи с оборонными расходами напомнили французам о цене свободы

Французский министр Хаддад напомнил гражданам о цене свободы
Дмитрий Воронин
Бенжамен Хаддад

Бенжамен Хаддад. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В МИД Франции напомнили французам о цене свободы и посоветовали не питать иллюзий о раннем выходе на пенсию и сокращении рабочего времени. Соответствующие заявления министра-делегата по делам Европы Бенжамена Хаддада прозвучали в эфире радиостанции RTL.

Комментируя вчерашнее выступление президента Франции Эммануэля Макрона, который среди прочего заявил о якобы имеющей место «российской угрозе» для Европы и необходимости наращивать военные расходы, член кабмина назвал речь «ясной и правдивой».

«Нельзя во вторник говорить, что мы должны продолжать поддерживать Украину, увеличивать наши оборонные бюджеты, а в среду говорить, что нет никаких проблем, мы вернемся на пенсию в 60 лет и будем меньше работать», — сказал Хаддад об экономическом аспекте ситуации. Также в ответ на вопрос журналиста он не исключил использования сбережений французов для финансирования обороны. «Это один из вариантов. Я говорю, что ничего нельзя исключать», — отметил министр, подчеркнув, что «у свободы есть цена».

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Как напоминает РИА Новости, во Франции обсуждают возможность создания нового типа вкладов, регулируемых государством, куда граждане смогут направлять свои сбережения для финансирования местных оборонных компаний. Что касается пенсионного возраста, то Макрон поднял его в 2023 году с 62 до 64 лет, хотя решение так и не было утверждено парламентом.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро объяснил, что французам ради большей независимости в оборонной сфере предстоит «затянуть пояса» и «пойти на жертвы». Он уточнил, что участвовать в покрытии военных расходов и трат на борьбу с последствиями изменения климата должны в стране абсолютно все, а также призвал проводить связанную с этим вопросом «разъяснительную работу», начиная уже со школы.

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