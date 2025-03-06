Главного редактора российского издания объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск главреда «Медиазоны» Смирнова по уголовному делу

МВД России объявило в розыск главного редактора издания «Медиазона» (включено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Сергея Смирнова (включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов), в отношении которого возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Карточка журналиста появилась в базе ведомства.

Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей издание «Медиазона» за нарушение закона об иноагентах, признав нарушение части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, материалы издания не были помечены специальной маркировкой иностранного агента. Также был привлечен к ответственности Смирнов.

Издание внесли в реестр СМИ-иноагентов в сентябре 2021 года. Смирнов и основатель «Медиазоны» Петр Верзилов (включен Минюстом в список физлиц-иноагентов) попали в список физлиц-иноагентов.