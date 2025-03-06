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13:46, 6 марта 2025Мир

Лавров оценил возможное появление контингента НАТО на Украине

Лавров: Россия не потерпит появление войск стран НАТО на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Появление военного контингента Североатлантического альянса на Украине будет означать вовлечение стран НАТО в прямой конфликт с Россией, Москва не потерпит подобных действий со стороны Запада. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Россия категорически не будет наблюдать за размещением на Украине контингентов "миротворческих сил" НАТО. Это будет означать уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран альянса в войну против России», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что такой сценарий украинского конфликта «невозможно допустить».

Ранее Лавров заявил, что присутствие «миротворцев» из стран Европейского союза (ЕС) на Украине для России будет равносильно присутствию там сил НАТО. Глава МИД подчеркнул, что Москва не видит места для компромисса в вопросе возможного размещения европейских военных контингентов.

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