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16:10, 6 марта 2025Спорт

Мизулина рассказала о связанном с российским футболом желании

Екатерина Мизулина призвала сократить число легионеров в российском футболе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Akhmetov Vadim / URA.RU / Globallookpress.com

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала о своем желании, связанном с российским футболом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Хотелось бы, чтобы российские футболисты были более российскими, нежели иностранными. Хочется, чтобы было меньше легионеров, а больше российских ребят, молодежи, ребят из регионов», — заявила Мизулина.

По ее словам, спортом в России занимается большое количество молодых людей. «Хочется, чтобы российские футбольные клубы брали своих, а не неких западных игроков», — добавила Мизулина.

Летом 2024 года главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил необходимость ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). По мнению специалиста, ничего менять не нужно. Сейчас в заявке на сезон у одного клуба может находиться не более 14 легионеров, при этом на поле одновременно может присутствовать не более восьми иностранцев.

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