Овечкин сократил отставание от Гретцки до девяти шайб

Овечкин сократил отставание от рекордсмена по голам в НХЛ Гретцки до 9 шайб

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 6 марта. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Игра перешла в овертайм благодаря голу форварда «Кэпиталс» Александра Овечкина. В овертайме победу «столичным» принесла шайба Тома Уилсона.

Овечкин забросил 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере и сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки до девяти голов. В нынешнем сезоне на счету россиянина 32 шайбы.

Ранее одноклубники Овечкина по «Вашингтон Кэпиталс» назвали его суперспособность. Вратарь Логан Томпсон и форвард Дилан Строум заявили, что хоккеист может забросить шайбу из любой точки площадки.