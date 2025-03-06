В Госдуме раскрыли способ расширить льготную ипотеку на семьи без детей

Бессараб поддержала идею давать льготную ипотеку планирующим детей семьям

В России стоит вернуться к обсуждению инициативы давать льготную ипотеку семьям, планирующим завести детей в ближайшие два года, заявила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Способ расширить программу льготной ипотеки на такие семьи депутат раскрыла «Ленте.ру».

«Необоснованно забыта инициатива ДОМ.РФ, которой предлагалось предоставлять льготную ипотеку семьям, только решающимся на рождение ребенка. (...) Напомню, это предложение о том, чтобы предоставлять семейную ипотеку на льготных основаниях семьям, которые обязуются в течение двух лет после заключения ипотечного договора и приобретения жилья, родить ребенка. (...) Смысл в том, что льготная ипотека предоставляется в случае, если ребенок родился в семье, если нет, то ставка кредита повышается», — напомнила парламентарий.

Понятно, что есть определенные риски, связанные с состоянием здоровья семейной пары, (...) но, если пара готова идти на этот риск, почему бы не дать ей такую возможность? Многие семьи не решаются на рождение ребенка, потому что его некуда после рождения принести Светлана Бессараб член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

В конце января представители строительной отрасти предложили давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить. Такая инициатива была выдвинута на заседании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Объяснялось, что мера поддержки нацелена как на повышение демографии, так и на помощь застройщикам. Подразумевалось, что бездетные заемщики смогут получить ипотеку под шесть процентов годовых. Если в течение двух последующих лет они не родят ребенка, ставку по кредиту пересчитают на актуальную по рынку.

Позднее глава отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин назвал подводные камни подобной инициативы. По мнению эксперта, такая госпрограмма за обещание родить, несмотря на всю привлекательность, несет определенные риски для заемщиков. Он объяснил, что нарушение условий кредита может обернуться для ипотечников большой переплатой без возможности ее прогноза.