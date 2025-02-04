Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:02, 4 февраля 2025Экономика

Названы подводные камни льготной ипотеки за обещание родить

Эксперт Овечкин: Госипотека за обещание родить грозит переплатой для заемщиков
Виктория Клабукова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Новая ипотечная госпрограмма за обещание родить, несмотря на всю привлекательность, несет определенные риски для заемщиков. О подводных камнях новой инициативы РИАМО рассказал глава отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

В течение двух лет после оформления такого ипотечного кредита плательщикам потребуется предоставить документ о рождении ребенка. Если же в назначенный срок главное условие выдачи госипотеки не будет исполнено, банк пересчитает льготную ставку на рыночную.

Таким образом, нарушение условий кредита может обернуться для ипотечников большой переплатой без возможности ее прогноза. Конечно, как добавляет эксперт, ключевая ставка к тому времени может опуститься, и рыночная ипотека станет дешевле. Но тем не менее участники такой госпрограммы должны иметь в виду возможные риски.

Ранее представители стройотрасли предложили создать льготную ипотеку для пар, которые лишь планируют родить ребенка. Благодаря этому бездетные заемщики смогут оформить жилищный кредит под шесть процентов годовых. Мера поддержки нацелена как на повышение демографии, так и на помощь девелоперам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован отчет о расследовании катастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане. О чем в нем говорится?

      На Украине число дезертиров из ВСУ оценили в несколько сотен тысяч человек

      Случайно назначенный глава ФБР стал символом борьбы с политикой Трампа благодаря мемам

      Молодая пара чудом осталась жива из-за падения ледяной глыбы и козырька подъезда

      В Москве объявили план «Перехват» из-за драки со стрельбой

      Прокуратура Москвы закрыла более 400 интернет-ресурсов из-за негативного влияния на детей

      Иностранца арестовали в Московской области за развращение школьницы

      Раскрыт смысл оголения жены Канье Уэста на «Грэмми»

      Госдеп обвинил оскандалившееся агентство в сокрытии данных от президента

      Раскрыто количество выявленных прокуратурой Москвы нарушений законов за 2024 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше