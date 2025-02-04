Названы подводные камни льготной ипотеки за обещание родить

Эксперт Овечкин: Госипотека за обещание родить грозит переплатой для заемщиков

Новая ипотечная госпрограмма за обещание родить, несмотря на всю привлекательность, несет определенные риски для заемщиков. О подводных камнях новой инициативы РИАМО рассказал глава отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

В течение двух лет после оформления такого ипотечного кредита плательщикам потребуется предоставить документ о рождении ребенка. Если же в назначенный срок главное условие выдачи госипотеки не будет исполнено, банк пересчитает льготную ставку на рыночную.

Таким образом, нарушение условий кредита может обернуться для ипотечников большой переплатой без возможности ее прогноза. Конечно, как добавляет эксперт, ключевая ставка к тому времени может опуститься, и рыночная ипотека станет дешевле. Но тем не менее участники такой госпрограммы должны иметь в виду возможные риски.

Ранее представители стройотрасли предложили создать льготную ипотеку для пар, которые лишь планируют родить ребенка. Благодаря этому бездетные заемщики смогут оформить жилищный кредит под шесть процентов годовых. Мера поддержки нацелена как на повышение демографии, так и на помощь девелоперам.