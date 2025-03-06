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11:39, 6 марта 2025Спорт

Российские байдарочники и каноисты отказались от поездки на этап Кубка мира в Польшу

Российские байдарочники и каноисты не поедут на этап Кубка мира в Польшу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Aerial-motion / Shutterstock / Fotodom

Российские байдарочники и каноисты не поедут на этап Кубка мира в Польшу в конце мая. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

Она подчеркнула, что местный оргкомитет соревнований был готов принять россиян. «В этой стране пока не очень хорошо относятся к россиянам, поэтому мы решили не осложнять ситуацию», — заявила Исхакова.

Функционер отметила, что россияне начнут сезон этапом Кубка мира в венгерском Сегеде в середине мая. На чемпионате Европы, который пройдет в чешском Рачице в июне, россияне не выступят из-за отказа властей города принимать их, а также белорусских спортсменов.

В апреле 2023-го Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе. В организации заявили, что решение было принято после консультаций с международным сообществом.

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