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17:50, 6 марта 2025Наука и техника

Российский космический мусоросборщик создадут многоразовым

«Известия»: В России создадут многоразовый космический мусоросборщик
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России создадут многоразовый космический аппарат, предназначенный для сборки, транспортировки и утилизации мусора. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает газета «Известия».

«Уникальность нашего продукта в том, что работа мусоросборщика многоразовая. Сейчас мы ведем подготовку к первому тестовому запуску аппарата в космос», — заявил руководитель компании-разработчика VT Empire Али Аль-Зубейди.

По его словам, «проект находится на ранней стадии развития».

Опрошенные изданием эксперты скептически отнеслись к возможности реализации этого проекта, требующей кооперации различных компаний, агентств и стран. «Это требует по меньшей мере серьезной кооперации», — заявил материаловед Андрей Галиновский.

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В декабре телеканалу CNN профессор Аризонского университета Вишну Редди заявил, что из-за стремительного роста количества космического мусора на околоземной орбите может произойти катастрофическое событие.

В ноябре издание SpaceNews сообщило, что компания Astroscale UK займется сведением с орбиты спутника системы OneWeb.

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