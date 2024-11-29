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14:31, 29 ноября 2024Наука и техника

Astroscale займется сведением с орбиты спутника OneWeb

Компания Astroscale займется сведением с орбиты спутника системы OneWeb
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roscosmos / Reuters

Компания Astroscale UK займется сведением с орбиты спутника системы OneWeb. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В настоящее время британское подразделение японской компании готовится приступить к критическом обзору миссии по сведению с околоземной орбиты и последующему затоплению одного из выведенных из эксплуатации спутников системы OneWeb.

Для этого Astroscale UK в рамках программы End-of-Life Services by Astroscale — Multiple (ELSA-M) работает над обновлением программного обеспечения аппарата, который должен сблизится со спутником OneWeb и изменить его траекторию движения. Запуск на высоту около 550 километров аппарата ELSA-M, оснащенного электродвигательной установкой, планируется осуществить в 2026 году.

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В августе издание сообщило, что компания Astroscale Japan получила контракт на захват и сведение с околоземной орбиты фрагмента космического мусора.

В рамках миссии Active Debris Removal by Astroscale — Japan 2 (ADRAS-J2) стоимостью 12 миллиардов иен (82,1 миллиона долларов) компания Astroscale Japan обязуется убрать верхнюю ступень японской ракеты H-2A, которая находится на околоземной орбите с 2009 года. Запуск соответствующего космического аппарата может состояться в 2028 финансовом году.

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