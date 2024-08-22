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20:23, 22 августа 2024Наука и техника

Astroscale уберет космический мусор

Компания Astroscale захватит и сведет с орбиты космический мусор

Фото: Rocket Lab / Globallookpress.com

Японская компания Astroscale Japan получила контракт на захват и сведение с околоземной орбиты фрагмента космического мусора. Об этом пишет издание SpaceNews.

В рамках миссии Active Debris Removal by Astroscale — Japan 2 (ADRAS-J2) стоимостью 12 миллиардов иен (82,1 миллиона долларов) компания Astroscale Japan обязуется убрать верхнюю ступень японской ракеты H-2A, которая находится на околоземной орбите с 2009 года. Запуск соответствующего космического аппарата может состояться в 2028 финансовом году.

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В июне Astroscale Japan заявила, что аппарат Active Debris Removal by Astroscale — Japan (ADRAS-J) приблизился на 50 метров к космическому мусору — отработавшей верхней ступени ракеты H2A.

В феврале компания сообщила, что спутник ADRAS-J, предназначенный для изучения космического мусора, успешно запущен ракетой Electron, стартовавшей с площадки на полуострове Махия в Новой Зеландии. Задачи космического аппарата — сближение с отработавшей верхней ступенью ракеты H2A и фотографирование ее поверхности.

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      Иван Потапов
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