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10:02, 24 июня 2024Наука и техника

Японский аппарат приблизился на 50 метров к космическому мусору

Японский аппарат ADRAS-J приблизился на 50 метров к космическому мусору

Фото: Rocket Lab / Globallookpress.com

Аппарат Active Debris Removal by Astroscale — Japan (ADRAS-J) приблизился на 50 метров к космическому мусору — отработавшей верхней ступени ракеты H2A. Об этом сообщается на сайте японской компании-разработчика спутника Astroscale Japan.

В рамках контролируемого и безопасного сближения аппарата с отработавшей ступенью были получены дополнительные изображения последней и собраны новые данные о ней. В дальнейшем ADRAS-J продолжит изучение отработавшей ступени H2A.

В апреле Astroscale Japan опубликовала сделанный ADRAS-J вблизи снимок ступени H2A.

В феврале Astroscale Japan сообщила, что спутник ADRAS-J, предназначенный для изучения космического мусора, успешно запущен ракетой Electron, стартовавшей с площадки на полуострове Махия в Новой Зеландии. Задачи космического аппарата — сближение с отработавшей верхней ступенью ракеты H2A и фотографирование ее поверхности.

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