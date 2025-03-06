В России высказались о тайной встрече команды Трампа с Тимошенко и Порошенко

Сенатор Джабаров усомнился во встрече команды Трампа с Тимошенко и Порошенко

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров усомнился в достоверности сообщений о тайной встрече представителей Вашингтона с экс-премьером, лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко и представителями партии бывшего главы государства «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я, честно говоря, не очень уверен, что эта информация соответствует действительности. Хотя, в принципе, с точки зрения межгосударственных отношений это возможно. Для этого есть специально обученные люди, которые проводят переговоры, прощупывают ситуацию», — отметил Джабаров.

Сенатор рассказал, что в Вашингтоне намекали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страна нуждается в выборах, а он нелегитимен.

«Он категорически не хочет об этом слушать. Но об этом могут задуматься другие. Хотя, повторюсь, это все на уровне слухов. Но это возможно, потому что господин Зеленский становится неуправляемым», — заключил Джабаров.

Ранее Politico сообщило, что представители США провели тайные переговоры с политическими оппонентами Зеленского. Темой бесед, по данным издания, были президентские выборы — в США интересуются, как и насколько быстро их можно будет провести на Украине.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.