Команда Трампа тайно связалась с Тимошенко и окружением Порошенко. Что они обсуждали?

Politico: Команда Трампа тайно связалась с Тимошенко и членами партии Порошенко

Высокопоставленные представители американского президента Дональда Трампа провели тайные переговоры с политическими оппонентами нынешнего главы Украины Владимира Зеленского. Как пишет Politico, темой бесед были президентские выборы — в США интересуются, как и насколько быстро их можно будет провести на Украине.

В переговорах участвовали Тимошенко и члены партии Порошенко

По данным источника, соратники Трампа общались с экс-премьером, лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко и представителями партии бывшего главы государства «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Именно Тимошенко и Порошенко, хоть и отрицающие идеи проведения выборов, как пишет Politico, заинтересованы в смещении Зеленского.

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Они, как указано в материале, будут готовы к компромиссам с администрацией американского лидера.

Порошенко и Тимошенко, все они общаются с Trump World, позиционируя себя как людей, с которыми было бы легче работать. И людей, которые согласятся на многое из того, на что не соглашается Зеленский эксперт по внешней политике Республиканской партии США

Кроме того, отмечается, что внутренние оппоненты и даже некоторые экс-союзники Зеленского сейчас пытаются наладить контакты с Вашингтоном. Это начало происходить после того, как Трамп вступил в открытое противостояние с Зеленским, в особенности, после перепалки в Овальном кабинете.

В пресс-службе Тимошенко на соответствующий запрос журналистов сообщили, что пока не будут комментировать данные о переговорах. Что касается «Европейской солидарности», то там указали, что цель политической силы состоит не в том, чтобы приблизить выборы, а в обеспечении «конкурентных послевоенных выборов в нашей стране». Также, как пишет Politico, экс-премьер Украины в последнее время пыталась переманить депутатов из других партий на сторону своей фракции. Она поясняла, что у Зеленского лишь один вариант — объявить в ближайшее время выборы, что, в свою очередь, даст возможность сформировать новое парламентское большинство.

В США считают, что Зеленский не получит поддержки украинцев

Согласно материалу, проведение президентских выборов на Украине должно быть оперативно организовано после согласования временного прекращения огня и до того, как начнутся мирные переговоры.

В окружении Трампа уверены, что нынешний президент не получит поддержки избирателей, так как жители страны устали от боевых действий и коррупционных проблем.

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Зеленский заявил, что его будет не просто сменить

На фоне ухудшения отношений Киева и Вашингтона и изменения риторики США, в частности, Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, Зеленский также заговорил на эту тему. Несколько дней назад он допустил, что на Украине могут пройти президентские выборы, указав, что не исключает своего участия в них.

«Сменить меня будет непросто, потому что для этого понадобится не только провести выборы. Потребуется не допустить моего участия [в них]. А это будет немного сложнее», — порассуждал он.

Согласно конституции Украины, очередные президентские выборы должны были состояться 31 марта 2024 года, а 20 мая новый глава государства должен был принять присягу. Зеленский не захотел проводить выборы в стране, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Таким образом он утратил свою легитимность 20 мая 2024 года

В США же не верят в популярность Зеленского среди избирателей. По данным Трампа, глава Украины сейчас имеет рейтинг, не превышающий четырех процентов.

Сам Зеленский говорит о поддержке 57 процентов украинцев, а его коллега, президент Белоруссии Александр Лукашенко называет цифры в 14–17 процентов. «Это его рейтинг, он проиграет эти выборы», — предрек белорусский лидер.