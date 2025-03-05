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04:07, 5 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко предрек поражение Зеленского на выборах

Лукашенко: Зеленский проиграет выборы президента, у него маленький рейтинг
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский проиграет выборы президента, у него маленький рейтинг. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Марио Науфалу, запись беседы опубликована на странице блогера в социальной сети X.

«У Зеленского никогда не было четырех процентов, у него 14-17 процентов сейчас, не 57, как он говорит. (.....) Это его рейтинг, он проиграет эти выборы», — предрек Лукашенко.

Ранее Зеленский заявил, что сместить его будет непросто, и допустил свое участие в выборах главы государства. «Сменить меня будет непросто, потому что для этого понадобится не только провести выборы. Потребуется не допустить моего участия [в них]. А это будет немного сложнее», — заявил президент Украины.

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