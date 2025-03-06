В ФСБ раскрыли детали дела о нападении на здание правительства российского региона

Пытавшийся поджечь здание правительства во Владимире был под влиянием мошенников

Житель Владимира 2000 года рождения, обвиняемый в нападении со взрывным устройством на здание правительства Владимирской области, пошел на преступление под влиянием телефонных мошенников. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, неустановленные лица связались с мужчиной через мессенджер и вели с ним переписку на протяжении нескольких дней. От аферистов он получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств. Смастерив их, он отправился на задание.

На протяжении всего времени мошенники руководили действиями владимирца, контролируя его по видеозвонку. Также они давали подсказки в ходе совершения преступлений.

Следственный комитет (СК) России сообщил о завершении расследования уголовного дела. Мужчине предъявлено обвинение по статьям 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств»), 222.1 («Незаконные перевозка и ношение взрывных устройств»), 167 («Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества») и 318 («Применение насилия в отношении представителей власти») УК РФ. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

По данным СК, 13 апреля 2024 года мужчина совершил преступления по указанию неустановленного лица, с которым он общался по телефону. Он закупил компоненты и изготовил три самодельных взрывных устройства (СВУ) и коктейль Молотова. Захватив их, обвиняемый на такси приехал к зданию правительства Владимирской области и метнул бутылку с зажигательной смесью и взрывное устройство. Его действия сняла уличная видеокамера.

На кадрах виден обвиняемый, кидающий в здание коктейль Молотова и СВУ.

После этого мужчина с помощью двух взрывных устройств пытался поджечь припаркованную рядом с правительственным зданием служебную автомашину Toyota Camry. Далее он разбил кирпичом стекло автомобиля Hyundai Creta, вылил в салон растворитель и поджег. Ущерб владельцу поврежденной машины оценен в 2,1 миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали поджигателя, однако он успел распылить перцовую смесь в двух силовиков, чем причинил им ожоги глаз.