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14:52, 6 марта 2025Силовые структуры

В ФСБ раскрыли детали дела о нападении на здание правительства российского региона

Пытавшийся поджечь здание правительства во Владимире был под влиянием мошенников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Закидавшего взрывными устройствами здание правительства российского региона отдали под суд

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Житель Владимира 2000 года рождения, обвиняемый в нападении со взрывным устройством на здание правительства Владимирской области, пошел на преступление под влиянием телефонных мошенников. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, неустановленные лица связались с мужчиной через мессенджер и вели с ним переписку на протяжении нескольких дней. От аферистов он получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств. Смастерив их, он отправился на задание.

На протяжении всего времени мошенники руководили действиями владимирца, контролируя его по видеозвонку. Также они давали подсказки в ходе совершения преступлений.

Следственный комитет (СК) России сообщил о завершении расследования уголовного дела. Мужчине предъявлено обвинение по статьям 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств»), 222.1 («Незаконные перевозка и ношение взрывных устройств»), 167 («Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества») и 318 («Применение насилия в отношении представителей власти») УК РФ. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

По данным СК, 13 апреля 2024 года мужчина совершил преступления по указанию неустановленного лица, с которым он общался по телефону. Он закупил компоненты и изготовил три самодельных взрывных устройства (СВУ) и коктейль Молотова. Захватив их, обвиняемый на такси приехал к зданию правительства Владимирской области и метнул бутылку с зажигательной смесью и взрывное устройство. Его действия сняла уличная видеокамера.

На кадрах виден обвиняемый, кидающий в здание коктейль Молотова и СВУ.

После этого мужчина с помощью двух взрывных устройств пытался поджечь припаркованную рядом с правительственным зданием служебную автомашину Toyota Camry. Далее он разбил кирпичом стекло автомобиля Hyundai Creta, вылил в салон растворитель и поджег. Ущерб владельцу поврежденной машины оценен в 2,1 миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали поджигателя, однако он успел распылить перцовую смесь в двух силовиков, чем причинил им ожоги глаз.

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