Закидавшего взрывными устройствами здание правительства российского региона отдали под суд

СК завершил дело о попытке поджога здания правительства Владимирской области

Завершено расследование уголовного дела о попытке поджога здания правительства Владимирской области и нападения на сотрудников ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Фигурантом дела является житель Владимира 2000 года рождения. Ему предъявлено обвинение по статьям 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывных устройств»), 222.1 УК РФ («Незаконные перевозка и ношение взрывных устройств»), 167 УК РФ («Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества») и 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти»). Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

По данным СК, 13 апреля 2024 года мужчина совершил преступления по указанию неустановленного лица, с которым он общался по телефону на протяжении нескольких дней. Он закупил компоненты и изготовил три самодельных взрывных устройства (СВУ) и коктейль Молотова. Захватив их, обвиняемый на такси приехал к зданию правительства Владимирской области и метнул бутылку с зажигательной смесью и взрывное устройство. Его действия сняла уличная видеокамера.

На кадрах виден обвиняемый, кидающий в здание коктейль Молотова и СВУ.

После этого мужчина с помощью двух взрывных устройств пытался поджечь припаркованную рядом с правительственным зданием служебную автомашину Toyota Camry. Далее он разбил кирпичом стекло автомобиля Hyundai Creta, вылил в салон растворитель и поджег. Ущерб владельцу поврежденной машины оценен в 2,1 миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали поджигателя, однако он успел распылить перцовую смесь в двух силовиков, чем причинил им ожоги глаз.