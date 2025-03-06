В Турции третий раз подряд снизили учетную ставку

Центробанк Турции снизил учетную ставку с 45 % до 42,5 %

Центробанк Турции вновь снизил учетную ставку на 250 базисных пунктов, сократив ее с 45 до 42,5 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение ЦБ совпало с ожиданиями аналитиков. Его приняли на фоне озвученной в начале недели статистическим институтом Turkstat информации о том, что инфляция в феврале достигла в Турции минимальных с июня 2023-го 39,05 процента в годовом выражении.

«Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнута ценовая стабильность за счет устойчивого снижения инфляции», — подчеркнули в Центробанке на фоне третьего подряд снижения ставки, составлявшей еще в конце декабря 50 процентов.

Как писал Bloomberg, ставку в Турции планируют довести к концу 2025 года до 21 процента, на фоне чего аналитики прогнозируют снижение показателя на 250 базисных пунктов по итогам каждого заседания ЦБ в указанный период. В то же время в стране сейчас ожидают, что рост цен, замедляющийся девять месяцев подряд, в дальнейшем будет происходить медленнее из-за эффекта базы.