Захарова дала Макрону один совет

Захарова: Макрону стоит узнать у Олланда причину провала Минских соглашений

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит поинтересоваться у своего предшественника Франсуа Олланда о настоящей причине провала Минских соглашений. Такой совет французскому лидеру дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Думаю, ему надо пригласить в Елисейский дворец своего предшественника, бывшего президента Франции Олланда и поговорить с ним. Я бы сказала, "по душам", хотя я не уверена, что они у них есть. Возможно, тогда он услышит от него то, что Олланд говорил на камеру публично. А именно то, что он и не собирался реализовывать Минские соглашения», — заявила дипломат.

Кроме того, Захарова напомнила аналогичное признание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она указала на то, что европейские политики раскрыли свои намерения насчет Минских соглашений «не под пытками или давлением», а высказались открыто о том, что не собирались выполнять подписанные договоренности.

Ранее Макрон обратился к нации с речью, в которой отверг «слишком хрупкое перемирие» на Украине. Также французский лидер заявил, что «российская угроза» якобы существует, и игнорировать этот фактор «не следует».

