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16:44, 6 марта 2025Мир

Захарова назвала условие начала мирных переговоров с США по Украине

Захарова: Мирные переговоры начнутся после назначения США своего представителя
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Переговоры по урегулированию украинского конфликта начнутся после того, как США назначат своего представителя, и тогда Россия представит свою команду. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы по-прежнему ожидаем от американской администрации назначения официального представителя по запуску переговорного процесса и формирования им команды переговорщиков. Соответственно, после этого мы сможем подобрать визави с российской стороны», — подчеркнула дипломат.

Кроме того, Захарова высказалась об участии президента Украины Владимира Зеленского в переговорах, отметив его «сомнительную легитимность из-за истекшего срока полномочий». Также она указала на то, что европейские сторонники и спонсоры украинского лидера «говорят только о продолжении боевых действиях, но не о дипломатии и мире».

25 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России, а также посоветовал выставлять условия кому-то другому. Также глава государства предложил европейским странам «посидеть дома» со своими требованиями и подумать, «как они дошли до жизни такой».

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