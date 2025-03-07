Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:27, 7 марта 2025Наука и техника

Боеготовность самолетов ВВС США рекордно снизилась

Боеготовность самолетов ВВС США упала до рекордного уровня в 62 %
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Senior Airman Isaiah J. Soliz / U.S. Air Force / Reuters

Специалисты профильного издания Defense News заявили, что уровень боеготовности самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США рекордно снизился. К такому выводу журналисты пришли на основе анализа доступных данных.

По информации экспертов, в среднем в 2024 году чуть более шести из десяти самолетов ВВС США смогли выполнить свои задачи в течение дня. «Уровень готовности к выполнению миссии по всему флоту в 62 процентов является самым низким за последнее время», — говорится в материале. Специалисты связали это с устареванием части флота.

Эксперты также подчеркнули, что парк ВВС США насчитывает 5025 самолетов — это самый скромный показатель за всю 78-летнюю историю структуры американских ВС. «Показатель готовности к выполнению боевых задач в 62 процента означает, что в любой момент времени около 1900 самолетов будут выведены из эксплуатации», — заявили журналисты. Больше всего в американском воздушном флоте самолетов C-17 Globemaster, F-16 Fighting Falcon и F-35A Joint Strike Fighter.

«Готовность часто является запаздывающим маркером», — заметил бывший пилот F-16 и старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла Хизер Пенни. По его словам, в 2025-м ситуация может ухудшиться. Пенни заключил, что текущее затруднительное положение ВВС во многом обусловлено отсутствием достаточного количества крупных модернизаций самолетов.

6 марта в Пентагоне подтвердили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США вступила в силу. Решение о паузе в поставках относится и к оружию, которое уже находилось в пути на Украину.

    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

    Названы важные привычки для поддержания здоровья

    Создатель «Глаза Бога» прокомментировал внимание силовиков к боту

    В смертельном ДТП под Белгородом пострадали сотрудники «Мираторга»

    Спасение застрявших на горе в Сочи сноубордистов с помощью вертолета попало на видео

    Боеготовность самолетов ВВС США рекордно снизилась

    В США заявили о парадоксе переговоров Зеленского с Трампом

    Европе указали на опасность закупок американского оружия

    Названы взятые под контроль за неделю населенные пункты в зоне СВО

    Толпа окружила здание правительства российского региона из-за ветерана СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше