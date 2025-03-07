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16:07, 7 марта 2025Спорт

Александр Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры

Александр Емельяненко о завершении карьеры: Я еще удивлю вас своими боями
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры после того, как стало известно об ухудшении его здоровья. Его слова приводит ТАСС.

Емельяненко заявил, что врачи дают хорошие прогнозы. «Я еще удивлю вас своими боями и победами. Через год? Как отпустит, как скажут. Буду стараться быстрее. Держим кулаки, ждем моих побед», — отметил он.

Ранее Емельяненко рассказал, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Боец добавил, что ему требуются операция и реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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