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17:48, 7 марта 2025Спорт

Александр Емельяненко рассказал о передвижении на инвалидной коляске

Боец MMA Александр Емельяненко заявил, что передвигается на инвалидной коляске
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что передвигается на инвалидной коляске. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас у меня полностью отказали ноги, даже просто стоять не могу. Если встану, то ноги не держат», — заявил спортсмен. При этом он добавил, что чувствует себя хорошо и будет проходить процесс реабилитации в институте скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее Емельяненко рассказал о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Боец добавил, что ему требуется операция и реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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