Александр Емельяненко рассказал о передвижении на инвалидной коляске

Боец MMA Александр Емельяненко заявил, что передвигается на инвалидной коляске

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что передвигается на инвалидной коляске. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас у меня полностью отказали ноги, даже просто стоять не могу. Если встану, то ноги не держат», — заявил спортсмен. При этом он добавил, что чувствует себя хорошо и будет проходить процесс реабилитации в институте скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее Емельяненко рассказал о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Боец добавил, что ему требуется операция и реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.