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14:32, 7 марта 2025Экономика

Американским компаниям спрогнозировали трудное возвращение в Россию

Аналитик Хакбердиева: Освобожденные западными брендами ниши в РФ уже заняты
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

К настоящему времени освобожденные западными брендами торговые площади в России уже успели занять новые участники рынка. На этом фоне покинувшим РФ американским компаниям будет трудно вернуться в случае снятия санкций, заявила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Ее слова приводит «РИА Недвижимость».

В обозримом будущем для американских компаний могут открыться некоторые возможности для возвращения на российский рынок. Это произойдет в случае частичной нормализации отношений РФ и США. Однако экономическая целесообразность налаживания продаж в России может оказаться для компаний из Соединенных Штатов под вопросом. «В общем объеме компаний, покинувших РФ, большая часть все же — европейские бренды», — отметила Хакбердиева.

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Освободившиеся после ухода международных брендов коммерческие торговые ниши, добавила она, заняли новые арендаторы. На этом фоне американским компаниям будет трудно вернуться на российский рынок из-за высокого уровня конкуренции. При оптимистичном сценарии процесс возвращения и налаживания продаж в РФ может занять продолжительный период времени. «Даже если компании захотят вернуться, у них будет ограниченный выбор площадок, и процесс может занять годы», — заключила аналитик.

Ранее глава Торговой палаты США в РФ Роберт Эйджи заявил о намерении обратиться к властям Соединенных Штатов с просьбой снять часть антироссийских санкций. В первую очередь, отметил он, необходимо отменить ограничения в авиационном секторе. Речь идет в том числе о поставках запчастей и технической поддержке самолетов. Второй блок инициатив предполагает отмену запрета на инвестиции для американских компаний. Смягчение санкций может затронуть, например, предметы роскоши и косметику. По его словам, намерение в скором времени вернуться на российский рынок изъявили несколько американских компаний. Названия этих фирм Эйджи не раскрыл.

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