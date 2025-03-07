Россиянам начали предлагать банковские карты Таджикистана

«Ведомости»: Посредники стали открывать россиянам карты Таджикистана и Киргизии

На фоне ужесточения правил выдачи платежных карт нерезидентам в Казахстане в начале этого года россиянам стали предлагать удаленное оформление карт банков из других стран Средней Азии — Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Об этом со ссылкой на посредников и юристов пишут «Ведомости».

Речь идет о вступивших в силу 19 января требованиях республиканского агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Новые нормативы требуют личного присутствия при оформлении карты и документов, подтверждающих обоснованность нахождения в стране (вид на жительство, трудовой договор), а также ограничивают срок действия пластика 12 месяцами.

Казахстанские власти объясняют такие изменения снижением рисков при использовании платежных карт для незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

На этом фоне казахстанские Home Credit, Kaspi, Halyk, Нурбанк, Евразийский банк и дочерний банк ВТБ приостановили выдачу карт нерезидентам, а «Фридом банк» и «Центркредит» перешли на их оформление только при личном присутствии.

Как рассказала управляющий партнер консалтингового агентства Loio & Fin Валерия Панасенко, эти требования заставили обратить внимание на другие направления. Так, в Таджикистане доступны карты Visa и UnionPay, в Киргизии есть Visa, в Узбекистане — Visa, Mastercard и UnionPay. При этом счета можно открывать без личного присутствия и на срок до пяти лет.

Другие эксперты добавляют к списку стран, где выросло количество получаемых россиянами банковских карт, Армению, Грузию и Турцию, а если речь идет о состоятельных людях, то к ним можно присоединить ОАЭ. Впрочем, из-за отсутствия достоверной статистики сложно понять, в каком процентном соотношении распределяется услуга.

Управляющий партнер консалтинговой компании LWM Ленар Рахманов рассказал, что услуга посредника стоит от 15 до 70 тысяч рублей, однако чем их больше, тем цены ниже. Вместе с тем бизнес остается нестабильным и рискованным, вести свою деятельность переговорщикам все сложнее, потому что финансовые регуляции и контроль со стороны банков ужесточается.

Ранее заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что не видит признаков подготовки возвращения платежных систем Visa и Mastercard в Россию.