Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:11, 7 марта 2025Экономика

Россиянам начали предлагать банковские карты Таджикистана

«Ведомости»: Посредники стали открывать россиянам карты Таджикистана и Киргизии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

На фоне ужесточения правил выдачи платежных карт нерезидентам в Казахстане в начале этого года россиянам стали предлагать удаленное оформление карт банков из других стран Средней Азии — Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Об этом со ссылкой на посредников и юристов пишут «Ведомости».

Речь идет о вступивших в силу 19 января требованиях республиканского агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Новые нормативы требуют личного присутствия при оформлении карты и документов, подтверждающих обоснованность нахождения в стране (вид на жительство, трудовой договор), а также ограничивают срок действия пластика 12 месяцами.

Казахстанские власти объясняют такие изменения снижением рисков при использовании платежных карт для незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

На этом фоне казахстанские Home Credit, Kaspi, Halyk, Нурбанк, Евразийский банк и дочерний банк ВТБ приостановили выдачу карт нерезидентам, а «Фридом банк» и «Центркредит» перешли на их оформление только при личном присутствии.

Материалы по теме:
Как перевести деньги в Россию? Доступные способы получения средств из-за границы
Как перевести деньги в Россию?Доступные способы получения средств из-за границы
7 февраля 2025
Как отправить деньги за границу? Все доступные способы переводов из России за рубеж
Как отправить деньги за границу?Все доступные способы переводов из России за рубеж
28 ноября 2024

Как рассказала управляющий партнер консалтингового агентства Loio & Fin Валерия Панасенко, эти требования заставили обратить внимание на другие направления. Так, в Таджикистане доступны карты Visa и UnionPay, в Киргизии есть Visa, в Узбекистане — Visa, Mastercard и UnionPay. При этом счета можно открывать без личного присутствия и на срок до пяти лет.

Другие эксперты добавляют к списку стран, где выросло количество получаемых россиянами банковских карт, Армению, Грузию и Турцию, а если речь идет о состоятельных людях, то к ним можно присоединить ОАЭ. Впрочем, из-за отсутствия достоверной статистики сложно понять, в каком процентном соотношении распределяется услуга.

Управляющий партнер консалтинговой компании LWM Ленар Рахманов рассказал, что услуга посредника стоит от 15 до 70 тысяч рублей, однако чем их больше, тем цены ниже. Вместе с тем бизнес остается нестабильным и рискованным, вести свою деятельность переговорщикам все сложнее, потому что финансовые регуляции и контроль со стороны банков ужесточается.

Ранее заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что не видит признаков подготовки возвращения платежных систем Visa и Mastercard в Россию.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве армией России фронта в Курской области и угрозе ВСУ котлом

    Решение обвинительницы Оксимирона подать заявление на рэпера объяснили

    Последствия введения «стандарта от застройщика» оценили

    Под Москвой школьники попробовали снеки из Tik-Tok и оказались в больнице

    Популярная актриса 20 лет испытывала боль из-за женского заболевания

    Из десяти часов саммита ЕС Украине посвятили только 15 минут

    Одного из участников избиения таксиста-инвалида задержали в российском регионе

    Россиянка рассказала Путину, как в одиночку вынесла тело мужа с поля боя. Президент заявил, что такие истории достойны экранизации

    Медведчук заявил о держащем за глотку Зеленского Трампе

    Российскую студентку с позывным Ева заподозрили в участии в террористических организациях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше