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13:45, 7 марта 2025Экономика

Экономика еврозоны выросла сильнее прогноза

Eurostat: Экономика еврозоны выросла на 1,2 процента в октябре-декабре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

По итогам четвертого квартала 2024 года экономика еврозоны выросла на 1,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

В сравнении с показателем за июль-сентябрь экономика еврозоны, согласно третьей, окончательной оценке, выросла на 0,2 процента. Таким образом, региональный ВВП увеличился сильнее промежуточного прогноза, который подразумевал прирост в 0,9 процента в годовом и 0,1 процента в квартальном выражении.

В третьем квартале рост экономики еврозоны составил 1 и 0,4 процента соответственно. Годовая динамика в октябре-декабре оказалась выше на 0,2 процентного пункта (п.п.), чем в июле-сентябре. В то же время квартальная продемонстрировала противоположную динамику. Темпы роста ВВП еврозоны в конце 2024-го оказались ниже в два раза.

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Ранее аналитик компании ING Берт Колейн заявил о стагнации экономики еврозоны в начале 2025 года. Согласно его ожиданиям, региональный ВВП будет демонстрировать околонулевые темпы роста в ближайшее время. Подобной динамике будут способствовать ряд факторов, включая производственный спад в Германии и неопределенность вокруг торгово-экономической политики переизбранного президента США Дональда Трампа.

Крупнейшие экономики Евросоюза, включая ФРГ, напомнили эксперты, в значительной степени зависят от сбыта продукции на американском рынке. В конце февраля 2025 года глава Белого дома сообщил о решении ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС. Эти меры затронут в том числе поставляемые в США европейские автомобили. При таком раскладе мировой ВВП в среднесрочной перспективе может сократиться на 7 процентов, предупредил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

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