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18:18, 7 марта 2025Спорт

Футболист ЦСКА назвал сумму ежемесячных трат

Футболист ЦСКА Кисляк заявил, что тратит 100 тысяч рублей в месяц
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк назвал сумму ежемесячных трат. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что ему хватает 100 тысяч рублей в месяц, при этом во время сборов эта сумма вдвое уменьшается. «Отправляю деньги сестре в Оскол — у нее сын растет, уровень жизни там обычный, но зарплаты и пенсии низкие», — рассказал он.

Кисляк — воспитанник «Чертаново». Он выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в составе команды, отметившись одной результативной передачей.

Ранее защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян назвал сумму трат в месяц. Футболист заявил, что расходы его семьи составляют 100-150 тысяч рублей.

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