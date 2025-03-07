Футболист ЦСКА назвал сумму ежемесячных трат

Футболист ЦСКА Кисляк заявил, что тратит 100 тысяч рублей в месяц

Российский полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк назвал сумму ежемесячных трат. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что ему хватает 100 тысяч рублей в месяц, при этом во время сборов эта сумма вдвое уменьшается. «Отправляю деньги сестре в Оскол — у нее сын растет, уровень жизни там обычный, но зарплаты и пенсии низкие», — рассказал он.

Кисляк — воспитанник «Чертаново». Он выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в составе команды, отметившись одной результативной передачей.

Ранее защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян назвал сумму трат в месяц. Футболист заявил, что расходы его семьи составляют 100-150 тысяч рублей.