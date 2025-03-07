Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:47, 7 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на идею распространить на Украину статью о коллективной обороне НАТО

Новиков счел признаком паники идею Мелони применить к Украине пятую статью НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Идея премьер-министра Италии Джорджи Мелони распространить на Украину пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне свидетельствует о панических настроениях в странах Евросоюза (ЕС), считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» депутат ответили на предложение итальянского лидера.

Ранее Мелони предложила распространить пятую статью НАТО о коллективной обороне на Украину без ее участия в Североатлантическом альянсе. По ее словам, такой вариант был бы «гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности».

«Сейчас речь идет об очередных действиях, которые выявляют глубокий кризис внутри Евросоюза, бесконечные метания западных политиков выливаются в самые разные заявления. Макрон, который когда-то говорил о "смерти мозга" НАТО, предлагает НАТО укреплять или создавать европейский аналог. Все это является следствием неспособности европейских политиков быстро сориентироваться в новой ситуации», — объяснил Новиков.

Они так долго накручивали себя и своих избирателей темой российской угрозы, что сейчас, когда (...) США меняют внешнеполитические приоритеты, и в Брюсселе наблюдается очередная паника. Шаг Мелони — признак такого кризиса, когда люди пытаются сконфигурировать некие подходы, находящиеся за рамками выработанных ранее правил и механизмов

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам

До этого в ЕС разработали план по защите неба Украины от российских ракетных атак. По задумке, программа «Небесный щит» заключается в отправке на Украину 120 истребителей, которые будут патрулировать территорию страны на отдалении от линии боевого соприкосновения.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила крылатыми ракетами по Украине. Что известно об атаке?

    Полковник раскрыл особенности ударивших по Украине российских «Калибров»

    Шаляпин рассказал о попытках инопланетян пробиться в его защитный кокон

    В Китае начали продажи автомобиля со встроенным дроном

    Внешность звезды «Очень странных дел» вновь подверглась спорам в сети

    Трамп оценил идею Макрона о ядерном зонтике для Европы

    Появились подробности о подготовленном армией России котле для ВСУ под Курском

    В России ответили на идею распространить на Украину статью о коллективной обороне НАТО

    В США нашли способ справиться с нехваткой яиц

    Министр МВД российского региона попросил освободить его от занимаемой должности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше