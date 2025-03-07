В России ответили на идею распространить на Украину статью о коллективной обороне НАТО

Новиков счел признаком паники идею Мелони применить к Украине пятую статью НАТО

Идея премьер-министра Италии Джорджи Мелони распространить на Украину пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне свидетельствует о панических настроениях в странах Евросоюза (ЕС), считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» депутат ответили на предложение итальянского лидера.

Ранее Мелони предложила распространить пятую статью НАТО о коллективной обороне на Украину без ее участия в Североатлантическом альянсе. По ее словам, такой вариант был бы «гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности».

«Сейчас речь идет об очередных действиях, которые выявляют глубокий кризис внутри Евросоюза, бесконечные метания западных политиков выливаются в самые разные заявления. Макрон, который когда-то говорил о "смерти мозга" НАТО, предлагает НАТО укреплять или создавать европейский аналог. Все это является следствием неспособности европейских политиков быстро сориентироваться в новой ситуации», — объяснил Новиков.

Они так долго накручивали себя и своих избирателей темой российской угрозы, что сейчас, когда (...) США меняют внешнеполитические приоритеты, и в Брюсселе наблюдается очередная паника. Шаг Мелони — признак такого кризиса, когда люди пытаются сконфигурировать некие подходы, находящиеся за рамками выработанных ранее правил и механизмов Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

До этого в ЕС разработали план по защите неба Украины от российских ракетных атак. По задумке, программа «Небесный щит» заключается в отправке на Украину 120 истребителей, которые будут патрулировать территорию страны на отдалении от линии боевого соприкосновения.