Минобороны показало кадры уничтожения дронами складов ВСУ

Минобороны РФ показало уничтожение дронами складов и замаскированной техники ВСУ

Военные российских войск разведывательного батальона группировки «Южная» с помощью дронов находят и уничтожают склады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

На видео видно, как беспилотники подлетают к замаскированной технике и складам и сбрасывают на них боекомплекты.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения самоходки ВСУ в Харьковской области. Отмечается, что техника была уничтожена при помощи FPV-дрона группировки войск «Запад».

До этого уничтожение редкого финского бронетранспортера (БТР) при попытке заехать в Курскую область попало на видео. «Общее количество поставленных Украине БТР данного типа засекречено правительством Финляндии. Однако известно, что всего их было произведено около 1000 единиц, а первые поставки в ВСУ начались еще в 2022 году и осуществляются на регулярной основе», — сообщил Telеgram-канал «Северный ветер».