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12:35, 7 марта 2025Россия

Минобороны России отчиталось о ночном групповом ударе по объектам ВПК Украины

Минобороны РФ заявило об ударе по газово-энергетической инфраструктуре Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В ночь на 7 марта российские войска нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны Российской Федерации (РФ) в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Атака проведена при помощи высокоточного оружия морского и наземного базирования, а также беспилотников. «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — констатировали в ведомстве.

В Минобороны также отчитались, что всего с 1 по 7 марта Российская армия провела семь групповых ударов. Их целями стали склады с боеприпасами, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, а также пункты управления ими, и другие объекты.

Неделей ранее ведомство сообщало о девяти групповых ударах по Украине. Тогда также были атакованы объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и другие цели.

ЖЗЛ
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