На Украине поблагодарили ФИФА и УЕФА за отстранение России

УАФ заявила, что не допустит возвращения России на международные турниры

Украинская ассоциация футбола (УАФ) поблагодарила Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за отстранение России. Полное заявление организации приводит The Athletic.

«УАФ продолжает делать все возможное, чтобы следить за тем, чтобы это ограничение не нарушалось, поскольку УАФ твердо убеждена, что Россия не должна быть допущена к участию в международных соревнованиях», — говорится в сообщении. По мнению УАФ, допуск России к соревнованиям подорвет принципы, на которых строится международный спорт.

Ранее директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович выразил надежду на снятие санкций с российского спорта в 2025 году. Он отметил, что понимает чувства россиян.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.